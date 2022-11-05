Konya'da aranan 81 kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da polisin düzenlediği operasyonda aranan 81 kişiden 43'ü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve çeşitli suçlardan arama kararı bulunanların yakalanması için çalışma yaptı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, silahla tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 43'ü cezaevine teslim edildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.