Konya'da güvercin kümesinde 150 uyuşturucu hap ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Aramalarda, bir güvercin kümesinde 150 uyuşturucu hap ile başka adreslerde 2 kilo 620 gram esrar, bir miktar metamfetamin, bir miktar eroin, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.