Konya'da güvercin kümesinde 150 uyuşturucu hap ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Aramalarda, bir güvercin kümesinde 150 uyuşturucu hap ile başka adreslerde 2 kilo 620 gram esrar, bir miktar metamfetamin, bir miktar eroin, ruhsatsız tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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