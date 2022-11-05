Akşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Akşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

M.S. (22) idaresindeki 42 AEF 931 plakalı minibüs İstasyon Mahallesi'nde S.S. (16) idaresindeki 03 VB 156 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü S.S, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan ilk müdahalenin ardından S.S, Konya'ya sevk edildi









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