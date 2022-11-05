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Kezzaplı saldırgan "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanacak

AA

Kezzaplı saldırgan "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs"ten yargılanacak

KONYA (AA) - MELİKE KESKİN - Konya'nın Çumra ilçesinde su saatine bakma bahanesiyle kapıyı açtırdığı eski nişanlısının yüzüne asit döküp kaçan zanlı, "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Sabit T'nin (26) kezzaplı saldırısı sonucu Merve K'nin (28) yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianame, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanık Sabit T. ile mağdur Merve K'nin ifadeleri ile somut deliller aktarıldı.

İfadesine yer verilen ve sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Merve K, "Şüpheliyle 3 yıl önce internetten tanıştık ve kendisiyle bir nişanlılık süreci yaşadık. Daha sonra anlaşamadığımız için ayrılınca şüpheli bu durumu hazmedemedi. Beni ısrarlı bir şekilde rahatsız etmeye, takip ettirmeye, başkasıyla birlikte olmam halinde bana ve o kişiye zarar vereceği yönünde tehditlerine devam etti." ifadesini kullandı.

Merve K, olay günü "su saatine bakacağız abla" sesini duyduktan sonra ikametinin kapısını açtığını, kapıyı açmasıyla Sabit T'nin pet şişe içindeki kimyasal sıvıyı yüzüne doğru döktüğünü anlattı.

İddianamede ifadesine yer verilen Sabit T. ise olay günü konuşmaları sırasında Merve K'nin kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, bu nedenle çantasında bulunan kimyasal sıvıyı yüzüne doğru fırlattığını kabul etti.

- Tehdit mesajları iddianamede

İddianamede, şüpheli ile müşteki arasındaki husumetin ve şüphelinin ısrarlı takibinin 2 yıldır devam ettiği, şüphelinin olaydan 1 gün önce çalıştığı İzmir'in Foça ilçesinden Çumra'ya gelerek Merve K'nin iş yerine gittiği, Merve K'ye olaydan önce "Ben bu hayatta kaybedeceğim her şeyi kaybetmişim senin sayende. Bundan sonra da hiçbir şey umurumda değil", "Eğer hayatında biri olursa, bir de ben öğrenirsem seni sana bırakmam. Bilmiş ol", "Elinden ne geliyorsa yap. Senin elinde olandan fazlası benim elimde var." şeklinde tehdit mesajlarının bulunduğu kaydedildi.

- "Tasarlama" var

İddia makamı olayı şu ifadelerle özetledi:

"Müşteki ile şüpheli arasındaki nişanlılık sürecinin, şüphelinin baskılı davranışları nedeniyle sona erdiği ama şüpheli Sabit T'nin durumu bir takıntı haline getirdiği, olay günü Merve K'nin kapısını çaldığı, Merve K'nin 'Kim o' diye sorması üzerine 'Su saatine bakacağız abla' diyerek kapıyı açmasını sağladığı, Merve K. kapıyı açınca pet şişe içerisindeki kuvvetli asit içeren sıvıyı müştekinin hayati açıdan önem arz eden baş bölgesini hedef alarak döktüğü ve kaçtığı anlaşılmıştır. Hayatın olağan akışında herhangi bir kişinin yanında kuvvetli asit taşımayacağı, şüphelinin müştekiyi sürekli olarak tehdit ettiği, olaydan yaklaşık 4 gün önce müştekinin bu tehditlerle ilgili şikayette bulunduğu, şüphelinin Merve K'nin banka hesabına 1 lira gönderip açıklama kısmına 'Kendini de beni de yaktın. Öldü say onu. Her şeyi mahvettin' yazdığı anlaşılmıştır. Sabit T'nin hakaret ve tehdit içeren sözlerle öldürme kastını ortaya koyduğu eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

Sanık Sabit T'nin "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sabit T, 19 Haziran'da Bardakçı Mahallesi'ndeki evine gittiği eski nişanlısı Merve K'nin üzerine kezzap atıp kaçmıştı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Merve K, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, Ilgın ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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