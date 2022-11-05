Konya'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ahmet Ebucemil idaresindeki 79 AAF 256 plakalı hafif ticari araç, E-90 kara yolu Zengen Mahallesi'nde, Y.N'nin kullandığı 34 HR 8379 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu Ayşe Ebucemil yaşamını yitirdi. Sürücü ile Rahaf Kaddur, Muhamad Kaddur, Seriye Kaddur, Abdulkadir Hallec, Menel Abucemil ve Enes Kaddur yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ayşe Ebucemil'in cenazesi, Niğde Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsü Y.N'yi gözaltına aldı.

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