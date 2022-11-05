Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Genç Kültür Kart Proje Destek Programı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Kültür Kart Proje Destek Programı'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte örgün olarak üniversite öğrenimine devam eden öğrencilere yönelik hizmetler sunan Genç Kültür Kart Programı daha kapsamlı hale getirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç Kültür Kart Programı'na üye sayısının 49 bini geçtiğini belirtti.

Altay, geçen yıl gerçekleştirilen Genç Kültür Kart Proje Destek Programı ile sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan 41 gençlik grubuna, projelerini gerçekleştirmeleri için ayni destek sağladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kültür, sanat, sağlıklı yaşam, spor, teknoloji, sosyal medya, çevre, sıfır atık, gönüllülük ve kişisel gelişim başlıklarında gerçekleştireceğiniz projelerinize 30 bin liraya kadar ayni destek sağlayacağız. Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için 'genckultur.com' adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Gençlerimiz yapacağımız bu çalışmayla sosyal sorumluluk programı oluşturarak hem Konya'mızın katma değerine katkı sağlayacak hem de şehrimiz için geliştirilebilir ve sürdürülebilir programlar üretecek."

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