Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin Konya'daki ailesine acı haber verildi

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KONYA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Askeri yetkililer, Yıldız'ın (24) eşi Kübra Nur Yıldız'ın Pirömer Mahallesi Gözneli Caddesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.





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