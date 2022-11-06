Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Apak Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 15 kilogram esrar, 73 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 114 fişek ele geçirildi.

Operasyonda K.Ş, A.Ş. ile M.Ş. ekiplerce gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ve M.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, K.Ş, serbest bırakıldı.



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