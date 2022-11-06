Karapınar'da yemek festivali düzenlendi

KONYA (AA) - Karapınar Belediyesi tarafından Yemek Festivali gerçekleştirildi.

Millet bahçesindede 4 kategoride dereceye girenlere ödüller verildi.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, Türk toplumunun büyük bir toplum olduğunu belirtti.

Murat, "Dünya üzerinde yemek kültürü gelişmiş ve zengin yemek kültürü olarak adledilen üç mushaf vardır. Şahsen öyle biliyoruz. Bunlardan Fransız, Çin ve Türk mutfağıdır. Bizim Türk mutfağının zengin olmasının en önemli sebebi öncelikle konar göçer hayat yaşamış ve sonrasında da yerleşik hayata geçmiş olmasıdır." diye konuştu.

Konya Aşçılar Derneği Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Seçim de festivalde unutulmaya başlayan lezzetlerin yeniden canlanacağını söyledi.

Seçim, "Bu yapılan yemeklerin hepsinin kayıt altına alınması gelecek neslin daha sağlam adımla daha iyi geçmişine sahip çıkmasına vesile olacaktır. Kültürün başlangıç noktası aslında yemek. Karapınar bu festival ile yemeğine, geçmişine sahip çıkmış olacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, festivali önümüzdeki yıllarda geniş kapsamda güzel bir organizasyonla yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Festivalde babaananne yemekleri, yöresel Karapınar yemekleri, liseli yemekleri ve esnaf yemekleri kategorisinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

























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