Seydişehir'de Seyyid Harun Veli çevre düzenlemesi 2. etabının temeli atıldı

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir'e değer katacak Tarihi Merkez Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. Etap Temel Atma Programına katıldı.

Temel atmada töreninde konuşan Altay, birinci etap çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

Altay, "İkinci etapta kamulaştırma çalışmaları bitti ve bugün temelini atarak 28 bin metrekarelik alanda kamulaştırma maliyeti ile yaklaşık 50 milyon liralık bir işin başlangıcını yapıyoruz. Böylece Seyyid Harun Veli Hazretlerini ziyarete gelenleri, Konya ve Seydişehir'e yakışır bir şekilde karşılamayı arzu ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Seydişehir'in kalbi adeta yeniden canlanmış olacak." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Caminin etrafı Seyyid Harun Veli Hazretlerine yakışan bir pozisyonda değildi. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte birinci etabını tamamladık, ikinci etabın başlangıcını yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seyyid Harun Veli Çevre Düzenlemesi 2. Etabının temeli dualarla atıldı.

Daha sonra Arasta Çarşısı'ndaki esnafa hayırlı işler dileyen Altay, ilçede bulunan Bilgehanede öğrencilerle bir araya geldi.

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