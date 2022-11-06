Konya'da doğasever mühendis, kız arkadaşına 1700 rakımda evlilik teklif etti

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KONYA (AA) - Konya'da bir kişi, kız arkadaşına Beyşehir'de düzenlenen doğa yürüyüşü sırasında 1700 rakımda sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan 30 yaşındaki doğasever mühendis Hüseyin Özalp, kız arkadaşı 24 yaşındaki diş asistanı Sedef Özavcı'ya evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Dumanlı Yaylası'nda 1700 rakıma tırmanan Özalp, Keldağ Yangın Gözetleme Kulesi önünde, odunlardan yaptığı kalp figürünün içerisinde Özavcı'nın önünde diz çökerek, evlilik teklifi yaptı.

Özalp, "Şu anda bulunduğumuz yükseklik 1700. Güneşe hiç bu kadar yakın olmadık ama hiçbir zaman senin beni ısıttığım kadar ısıtmadı. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?" sorusuna Sedef Özavcı'dan "Evet" cevabını aldı.

Etkinliğe katılan doğaseverlerin alkışlayarak destek verdiği ikili, daha sonra dans etti.

Hüseyin Özalp, "Çok mutluyuz. Hiç unutamayacağımız bir anı oldu." diyerek yürüyüşe katılanlara teşekkürlerini iletti.

Sedef Özavcı da "Güzel bir evlilik teklifi aldım. Çok güzel bir organizasyondu. Emekleri için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum, aynı zamanda çok şaşırdım." ifadesini kullandı.

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