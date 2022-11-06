Konya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali Rıza G. idaresindeki 03 FF 861 plakalı otomobil, Beyşehir-Hüyük kara yolunun 10. kilometresinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Furkan, Erdoğan, Sevce ve Seydi Efe G. yaralandı.

Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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