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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

AA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra, tarihi Ereğli Ulu Camisine götürüldü.

Şehidin babası Duran Yıldız, annesi Meyrem Akyol, kız kardeşleri ve iki ay önce evlendiği eşi Kübra Nur Yıldız burada taziyeleri kabul etti.

Şehidin cenazesi, ikindi vakti İlçe Müftüsü Abdullah Özmen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Meydanbaşı Şehitliği'nde gözyaşları arasında defnedildi.

Cenazeye, şehidin yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Mudatoğlu, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner ve Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız şehit düşmüştü.


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