Seydişehir'de kitap okuma yarışması yapılacak

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen kitap okuma yarışması başvuruları 12 Kasım'da başlayacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kitap okuma yarışmasına www.haydiyaris.com adresi üzerinden kaydolan lise öğrencilerinin yarışma kitaplarını 5-15 Aralık'ta Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evinden, ortaokul öğrencilerinin ise Enderun Gençlik Merkezinden ücretsiz olarak temin edebileceği belirtildi.



Sınavın 11 Şubat saat 20.00'de www.haydiyaris.com internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacağı ifade edilen açıklamada, sınavda birinci olan öğrencinin tam altın, ikincinin yarım altın, üçüncünün ise çeyrek altın ile ödüllendirileceği, 10 öğrenciye de mansiyon ödülü kapsamında 500 liralık kırtasiye hediye çeki verileceği kaydedildi.



Başvuruların 20 Kasım'da sona ereceği ifade edildi.



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