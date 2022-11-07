Konya'da Hafızlık Sağlama Merkezi'ne kayıtlar başladı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde hizmet veren Hafızlık Sağlama Merkezi'ne (Daru'l Huffaz) kayıtlar başlıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni dönem kayıtları 8-22 Kasım'da alınacak.
Hafızların hafızlıklarını sağlaması ve hafızlığını yarıda bırakmış kişilerin hafızlıklarını tamamlaması amacıyla çalışmalarını sürdüren kursla ilgili şunlar kaydedildi:
"KOMEK Ali Gav Medresesi Geleneksel Sanatlar Merkezi'ndeki eğitimler, haftanın 7 günü yapılıyor. Merkezde, kadın ve erkeklere özel farklı seanslarda randevu usulüyle dersler veriliyor. Kayıtlar için, şahsen, 353 62 47 numaralı telefonu arayarak veya www.komek.org.tr adresinden online olarak başvurulabiliyor."