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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çumra'da kabak çekirdeği üreticisi için eleme tesisi kuruldu

AA

Çumra'da kabak çekirdeği üreticisi için eleme tesisi kuruldu

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kabak çekirdeği üretiminde Konya'da ilk sırada bulunan Çumra'da kabak çekirdeği üreticisi için eleme tesisi kurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak özellikle kırsal bölgelerde üretimin artması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Altay, bu doğrultuda Çumra ilçesindeki kabak çekirdeği üreticisine eleme tesisi desteğinde bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, çerezlik kabak üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Ayrıca gıda, kozmetik ve sanayi alanlarında da kullanılan kabak çekirdeği şehrimiz için stratejik öneme sahip. Çumra'mız kabak çekirdeği üretiminde Konya'da ilk sırada. Üretim alanı ve miktarının artmasıyla yıllardır geleneksel üretim sistemleriyle gerçekleştirilen çerezlik kabak üretimi artık modern ekim ve hasat makinalarıyla yapılıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ilçemize hibe ettiğimiz modern kabak eleme tesisindeki yüksek temizleme, ayıklama, tasnifleme özellikleri sayesinde işçilik ve zamandan tasarruf ediliyor. Ayrıca sınıflandırma ve tasniflemenin ürüne kattığı kalite ve yüksek pazar değeri ile bölgenin kalkınmasına, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer almasına katkı sağlıyoruz."

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Konya'da 202'de Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 84 bin 790 dekar alana çerezlik kabak ekilirken, bunun 40 bin dekarla yaklaşık yarısı Çumra'ya ait. Yine aynı yıl içinde Konya genelinde 10 bin 376 ton kabak çekirdeği üretilirken yalnızca Çumra'da 5 bin 200 ton kabak çekirdeği hasadı yapıldı."

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