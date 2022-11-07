Konya'da Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ve Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi sınırlarında yer alan Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Dedegöl zirvesi gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

2 bin 998 metre yüksekliğe sahip dağın zirvesindeki beyaz örtü, Beyşehir ilçe merkezinden de görüldü.​​​​​​​



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