Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanması sürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da bir kadını ellerini bağlayıp darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si kadın 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur Demet A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Demet A, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Demet A'nın avukatı Mehmet Fatih Soylu, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Murat D. ise önceki savunmalarını tekrar ederek, pişman olduğunu söyledi.

Diğer sanık Sara D. de savunmaları arasında çelişki bulunmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Sanık Tuba D. ise mağdur Demet A'yı tanımadığını, sanık Sara D. ile de 6 günlük tanışıklığının olduğunu belirterek, "6 gündür tanıdığım biri için bu tarz işlere girmem, müşteki polisten, hakimden ve savcıdan korkmadığımızı söylemiştir, iddialar doğru değildir, tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Demet A. adlı genç kadın 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.