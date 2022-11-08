Beyşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen adına düzenlenen turnuva yapıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay adına düzenlenen voleybol şampiyonası sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kapalı spor salonunda düzenlenen geleneksel turnuva, bu yıl bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Mahmut Çay anısına gerçekleştirildi.

Final müsabakasını Çay’ın eşi ve çocukları da izledi.

Turnuvada şampiyon olan Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu öğretmenlerine kupasını, İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar tarafından verildi.

Akpınar, "Maçlarımız çok güzeldi. Seyircimizin coşkusu, enerjisi daha da güzeldi. Şampiyon takımımızı tebrik ediyorum. Turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.





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