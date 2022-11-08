Selçuklu'da yeni Aile Sağlığı Merkezi binası açıldı

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan Selçuklu 82 Nolu Aile Sağlığı Merkezi binası hizmete girdi.

Kılınçarslan Mahallesi'nde vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetleri verecek merkezin açılış töreninde konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, hem merkezi hükümet hem belediyelerin iş birliği ile yüksek değerli bir katma değer oluşturarak bunun vatandaşlara sunulmasının bir Konya klasiği olduğunu söyledi.

İnsanı odağına alan bir hizmet anlayışının ülkedeki tüm devlet kurumlarının bir misyon anlayışı olduğunu belirten Vali Özkan şöyle devam etti:

"Standardı yüksek bir sağlık hizmetine erişim çok anlamlı değerli. Bugünkü hizmet de böyle bir standardın yükselmesine, esaslı bir hizmete erişimi kolaylaştırıyor. Artık sağlık kamu hizmeti denilince, bütün dünyada da Türkiye'deki sağlık sisteminin hem inşası hem işletilmesi, nitelikli insan kaynaklarıyla Anadolu'nun dört bir yanında tüm insanlarımıza ulaşan bir ağın olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz."

Törene katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ilk seçildiğinde, merkezin açıldığı bölgede akıllarındaki sorunun yapılaşmanın nasıl olacağı meselesi olduğu, ancak arada geçen sürede neredeyse tüm parsellerde yapılaşmanın tamamlandığını, yolların, kaldırımlarının yapıldığını dile getirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bölgenin sağlık ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak olan 82 Nolu Aile Sağlığı Merkezinin 338 metrekare kapalı alana sahip olduğunu, içerisinde 6 adet hekim odası, 4 adet hasta odası, 1 acil müdahale odası, 1 bebek odası, 1 laboratuvar, 1 mutfak ve 1 temizlik odası bulunduğunu kaydederek, merkezin belediyeye toplam maliyetinin 2 milyon 400 bin Türk lirası olduğunu söyledi.

Yapılan duanın ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilen tesis hizmete girdi.



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