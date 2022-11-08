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AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'de incelemelerde bulundu

AA

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı Beyşehir'de incelemelerde bulundu

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

Samancı, ilk olarak partisinin ilçe teşkilatında partililerle istişarede bulundu.

İlçe Başkanı Recep Elkin ve Kadın Kolları Başkanı Gülşah Bahçeci ile Samancı, Beyşehir Kaymakamlığına yeni atanan Mehmet Kemal Akpınar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Samancı, burada, Beyşehir'de faaliyet gösteren oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının da yer aldığı ilçeye ait konuların ele alındığı istişare toplantısına katıldı, ardından kentte esnaf ziyaretinde bulundu.


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