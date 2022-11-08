Konya'da kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde, kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Harun K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İki kardeş arasındaki tartışmanın miras meselesinden kaynaklandığı, olayda yaşamını yitiren Lokman K'nin MHP'nin Çumra İlçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde dün iki kardeş arasında çıkan kavgada, Harun K, Lokman K'yi av tüfeğiyle vurmuştu. Hastaneye kaldırılan Lokman K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli, ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde olayda kullandığı tüfek ile yakalanmıştı.