Hayvan otlatma tartışmasında baba ile oğlunu öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

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KONYA (AA) - Konya'da hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kunt ile taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Söz verilen sanık Kunt, olaydan önce kardeşinin eşi olan maktul Hüseyin Kayabaşı ile arasında miras kalan araziyle ilgili anlaşmazlıkların bulunduğunu söyledi.

Arazide son üç yıldır ekim yapmadığını, bu süreçte buranın köylü tarafından hayvan otlatmakta kullanıldığını anlatan Kunt, arazide ekim yapmak isteyince orada hayvan otlatan maktul Hüseyin Kayabaşı ile bu konuda anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü.

İddia makamı mütalaasında, taraflar arasında uzun süredir devam eden bir arazi anlaşmazlığının bulunduğunun anlaşıldığını belirtti.

Mütalaada, "Taraflar arasında söz konusu arazinin sanık tarafından mı ekileceği yoksa maktuller tarafından hayvan otlatmada mı kullanılacağı konusu yüzünden husumet bulunduğu, olay günü ilk haksız hareketin kimin tarafından gerçekleştiğinin tespit edilemediği, her iki tarafta da silah ve sopa bulunduğu, iki tarafın da saldırı amacıyla olay yerinde bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sanık Hüseyin Kunt'un "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanığa Hüseyin Kayabaşı'nı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl, Osman Kayabaşı'nı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl, toplamda 25 yıl hapis cezası verdi.

Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde, 4 Mayıs 2021'de, hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kunt (50) ile Hüseyin Kayabaşı (46) ve oğlu Osman Kayabaşı (17) arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmıştı. Kavgada, Kunt tarafından silahla vurulan Osman Kayabaşı olay yerinde, Hüseyin Kayabaşı ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Kunt, tutuklanmıştı.







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