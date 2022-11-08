Konya'da hafif ticari araç yola çıkan domuza çarptı

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KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesi Ankara-Konya kara yolunda hafif ticari aracın domuza çarpması sonucu araçta hasar meydana geldi, domuz telef oldu.

Ankara'dan Kulu'ya gittiği öğrenilen Çetin Kargın idaresindeki 42 AHH 027 plakalı hafif ticari araç, Kulu yakınlarında aniden yola çıkan domuza çarptı.

Araçta hasar meydana geldi, domuz telef oldu.​​​​​​​







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