Şebiarus törenleri bu yıl "Dostluk Vakti" temasıyla düzenlenecek

KONYA (AA) - Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması "Dostluk Vakti" olacak.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana'yı anma törenlerinin bu yıl da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu yıl 86'ncısı gerçekleştirilecek törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek sema programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinliğin yer alacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazreti Mevlana'nın 'Dost ol da dostu gör.' sözünün esin kaynağı olduğu bu yılki şebiarus törenlerinin ana teması ise 'Dostluk Vakti' olacak. 2016 yılından bu yana törenler, sırasıyla 'Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan Vakti ve İrfan Vakti' temalarıyla düzenlenmişti. Sema programları, 7-16 Aralık'ta her akşam saat 20.30'da, gündüz programları 10, 11 ve 17 Aralık'ta (cumartesi ve pazar) saat 14.00'te ve 17 Aralık Cumartesi akşamı ise saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Anma etkinlikleri şebiarus gecesi ile sona erecek."

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