Konya'da 134 bin makaron ve 4 bin 168 paket kaçak sigara ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da tütün ürünlerine yönelik kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 134 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 145 kilogram tütün, 4 bin 168 paket gümrük kaçağı sigara, 3 sigara dolum makinesi, 2 jelatinleme makinesi ve 1 hava kompresörü ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem başlatıldı.

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