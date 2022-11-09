Coğrafi tescilli Hüyük çileği don riskine karşı örtü altında korunuyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde üretimi yapılan çilek, dondan beyaz örtülerle korunmaya çalışılıyor.

Coğrafi işaret belgesi olan Hüyük çileğinin üretimi, soğuyan havaya rağmen devam ediyor.



Üretici, halen dalından toplanan çileği, akşam saatlerinde üzerine örtü sererek olası donun etkilerinden koruyor.

Çilek üreticisi Hüseyin Hitay, AA muhabirine, 5 yıl önce çilek üretimi için ata toprağı Hüyük'e yerleşmeye karar verdiğini söyledi.

Çileği 12 dönümlük bahçesinde yetiştirdiğini aktaran Hitay, "Kasımda açık alanda çilek yetiştirmek çok zor. Çileğin bakımı, sulanması, dondan korunması zorlaşıyor. Çünkü burada gece ile gündüz sıcaklık farkı 15 derece. Çileği dondan korumak için beyaz örtülerimiz var. Farklı boyutlarda, tarlanın yerine, bölgesine göre bunları örterek dondan ürünümüzü korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yıl ürünün veriminden ve piyasa fiyatlarından oldukça memnun olduklarını vurgulayan Hitay, geçen yılın iki katı verim aldıklarını dile getirdi.

- Yaklaşık 40 bin ton çilek üretimi yapılıyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük'te yaklaşık 40 bin ton çilek üretimi yapıldığını belirterek, "Hüyük çileği, her geçen gün ihracat oranlarıyla hem sofralık olarak hem kurutmalık olarak sanayi sektörüne de girdi. Özellikle son yıllarda Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatımız yapılmakta." dedi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de ilçede 70 bin dönümde çilek üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Hüyük çileğinin şu anda en büyük pazarı Dubai. Arkasından da Maldivler geliyor. Ardı arkası kesilmeyen bir talep var. Bizler de bu talepleri yerine getirebilmek adına her yıl ekim oranımızı artırmaya çabalıyoruz. Devlet destekleri de iyi." ifadelerini kullandı.

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