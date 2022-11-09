Konya'da motosikletten düşen genç yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde motosikletten düşen genç, ağır yaralandı.

Gökmen Aslan'ın kullandığı motosiklet, Gölyazı Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü.

Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.







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