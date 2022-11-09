Hüyük'te üreticilere lavanta fidesi dağıtıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde üreticilere lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

"Hüyük'te Lavanta Üretimi Artıyor Projesi" kapsamında 34 üreticiye 170 bin lavanta fidesi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, dağıtım töreninde, üreten çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Çiftçileri üretim süreçlerinde takip edeceklerini belirten Tingiş, üreticilere bol kazançlı sezonlar diledi.

Törene, Kaymakamı Hasan Çimer, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Ülvan, Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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