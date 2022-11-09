Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da ziyaretlerde bulundu

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KONYA (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Konya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, ilk olarak Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur ile adliyede bir araya geldi.

Unkur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdağ, Konya Barosu'nda avukatlar ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra Konya Adliyesi çevresindeki esnafla görüşen Özdağ, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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