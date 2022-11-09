Konya'da 2,5 ton hurda malzeme çalan 2 kişi yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da 2,5 ton hurda malzemeyi çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Aslım Sokak'taki bir iş yerinde hurda niteliğindeki plastik kırma makinesi, kaynatma aparatı, alüminyum reklam tabelası, mobilya eşyalarından oluşan 2,5 ton ağırlığındaki malzemenin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin M.E. ve V.A. olduğunu, çaldıkları malzemeleri iki kamyona yükleyerek götürdüklerini belirledi.

Ekiplerce M.E. ve V.A. gözaltına alınırken, çaldıkları malzemeleri sattıkları A.C. de yakalandı.



Çalıntı malzemeleri satın alan A.C. hakkında suç eşyası satın almaktan işlem yapılırken, M.E. ve V.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Ele geçirilen 2.5 ton ağırlığındaki malzemeler sahibine teslim edildi.

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