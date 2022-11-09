Hüyük'te Organ Bağışı Haftası dolayısıyla stant açıldı

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KONYA (AA) - Hüyük Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açılan stantta farkındalık artırılmaya çalışıldı.



Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, canlı ve kadavradan organ bağışı olmak üzere iki şekilde organ bağışı yapılabildiği belirtildi.



Hayatta olan kişiden yalnızca böbrek ve karaciğer naklinin yapılabileceğinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kadavradan ise kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, akciğer, ince bağırsak gibi organlar ve kalp kapağı, kemik, tendon, yüz, el, kol, bacak, uterus gibi organların nakilleri yapılabilmektedir. Organ nakli ile kişinin hayat kalitesinin yükseltilmesi amaçlanır. Özellikle kronik organ yetmezliği gibi hayati konulardan muzdarip bireyler için oldukça mühimdir. Unutmayalım ki bağışlanan her organ yeni bir hayattır."

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