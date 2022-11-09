Konya'da motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan motosikletlerden birinin internetten satılmaya çalışıldığını belirleyen ekipler, B.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

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