Konya'da tartıştığı müşterisini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

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KONYA (AA) - Konya'da işlettiği çay bahçesinde çayın soğuk servis edildiği gerekçesiyle tartıştığı müşterisini tabancayla öldüren sanık hakkında açıklanan mütalaada müebbet hapis cezası istendi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Muhammed İlhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verildi.

Savcı, sanığın, maktule karşı kasten öldürme ve birden fazla kişiye karşı silahlı tehdit ve hakaret ettiğini belirtti. İlhan'ın, "kasten öldürme", "birden fazla kişiyi silahlı tehdit" ve "birden fazla kişinin huzurunu bozmak" suçlarını işlediği belirtilerek, müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.​​​​​​​

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göçer (33) ile beraberindeki iki kişi, 14 Ağustos 2021'de yol kenarındaki çay bahçesinde mola vermiş, Göçer, istediği çayın soğuk geldiği gerekçesiyle işletmeci Muhammed İlhan (41) ile tartışmıştı. İlhan'ın tabancayla başından vurduğu Göçer, Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan İlhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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