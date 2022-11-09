Yunak'ta kariyer gelişim eğitim semineri düzenlendi

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KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İŞKUR Konya Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği ile Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu'nda Kariyer Gelişim Eğitim Semineri düzenlendi.



Yunak Meslek Yüksekokulu Müdürü Kadir Öztaş, okulun konferans salonundaki seminerin açılışında, Yunak Meslek Yüksek Okulu olarak bilimsel düşünceyi temel alan, araştırmacı, analitik düşünceye sahip, sorumluluk sahibi, alanında donanımlı ve erdemli öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Konya İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Ramazan Yıldız, mesleki gelişimin yanında stratejik düşünerek hareket etmek gerektiğini dile getirerek, "Geleceğimiz olan ve ülkemizin kalkınmasında aktif rol oynayacak olan gençlere nitelikli ve aranan eleman olmanın önemini ısrarla vurguluyorum. Öğrencilerimizin kariyer planlamasını bugünden yaparak eksiklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu konuda bizler her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.



Programda, üniversitelerde kariyer geliştirme programı, staj başvurusu ve bilgi alabilecekleri internet siteleri hakkında bilgi verildi. Öğrencilere ayrıca İŞKUR üzerinden nitelikleri ile ilgili iş ilanlarına nasıl ulaşabilecekleri hakkında sunum yapıldı.

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