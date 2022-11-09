Konya Valisi Özkan'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülke işgal altındayken ve her şey bitti denilirken yaktığı bağımsızlık ateşiyle, yüce milletini istikbal ve istiklal ruhuyla bir araya getirdiğini, eşsiz bir dirayet ve hamiyetle çizdiği istikamette, hem milletin hem de esaret altındaki diğer milletlerin kaderini değiştirdiğini belirtti.

Atatürk'ün savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle büyük bir komutan olduğu gibi, hayatını ülkesine ve milletine adayan büyük bir lider olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Onun en büyük gayesi, Türkiye'yi birlik ve beraberlik içinde, hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Bu yolda 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' diyen büyük önder, milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, bilimin ışığında yol almamız gerektiğini vurgulamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla bizlere Cumhuriyet'i armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna fedakarca şehit olan kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

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