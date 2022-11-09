Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 1çiftçiye karavan verildi

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KONYA (AA) - Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yalıhüyük'te arıcılık ile uğraşan bir çiftçiye yüzde 80 hibeyle karavan verildi.

Yalıhüyük İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, anahtar teslim töreninde, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ile iklimsel şoklara dayanıklılığın arttırılması, tarımsal üretimin ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesiyle çiftçilerin gelirlerinin arttırılmasının hedeflendiğini vurguladı.



Proje kapsamında, karavan ile çiftçi refahını artırarak modern yetiştiriciliğin teşvik edileceğini dile getiren Semerci, işgücü ve zamandan tasarruf ederek sürdürülebilir tarımın destekleneceğini söyledi.



Karavanın anahtarını İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci'den alan çiftçi Mehmet Kara, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde bize verilen bu karavan işimi kolaylaştıracak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



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