Güneysınır'daki anıt ardıç ağacı tarihe tanıklık ediyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesi Bardas Mahallesinde bulunan tescilli 1001 yıllık ardıç ağacı tüm görkemiyle misafirlerini karşılıyor.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından 1995'te tescil edilen anıt ardıç ağacının çevresini 13 kişi kollarını tamamen açarak ancak dolaşabiliyor. Taç çevresi 52 metre olan ağacın boyu 13 metre olarak ölçüldü. Kök uzunluğu ise 800 metreye kadar ulaşıyor.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, "İlçemizin en önemli tabiat varlıklarından biri olan ülkemizin de en yaşlı ağaçlarından biri olan tescilli anıt ardıç ağacı Güneysınır'a değer katıyor. Bu ağacı görmek için yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz ilçemize geliyor. Doğa tutkunlarını bu muhteşem güzelliği görmeye davet ediyorum." dedi.

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