Savunma sanayinin öncü firmaları ile ASELSAN Konya arasında işbirliği protokolü

KONYA (AA) - ASELSAN Konya ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ arasında, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin de taraf olduğu iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürü Yasin Akdere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ Genel Müdürü Esad Akgün ve ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, ASELSAN Konya'da düzenlenen iş birliği protokolü imza toplantısında bir araya geldi.

Dere, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere, ASELSAN Konya'nın, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayiinde nasıl bir gelişim gösterdiğine örnek bir tesis olduğunu söyledi.

ASELSAN Konya'nın, Konyalı sanayicilerin ortak olduğu önemli bir girişim olduğunu anlatan Dere, "Bugün bu şirketi gezme imkanı bulduk. Bir taraftan da Silahlı Kuvvetler olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak ve Bakanlığımızın şirketleri olarak ASELSAN Konya ile ne tür işbirliği imkanlarımız olur, bunları değerlendirdik ve bunu da bir iş birliği protokolüne bağladık. Bugün çok değerli bir gün. Bu fabrikanın bundan sonraki süreçte Konya'mız için Türkiye'miz için çok güzel hizmetler yapacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Türkiye yüzyılı"

Altunyaldız da savunma sanayisi açısından Konya'da değerli ve farklı bir gün yaşandığını, yetkililerle yaptıkları toplantıda önemli konuları masaya yatırdıklarını dile getirdi.

ASELSAN Konya'nın sistemlerine, üretim alanlarına ve geldiği kapasiteye ilişkin bilgi aldıklarını, geliştirilebilecek yeni projeleri konuştuklarını aktaran Altunyaldız, "Amacımız; ülkemizin imkanlarını, ülkemizin kapasitesini her türlü çabayı göstermek suretiyle iş birliğine, değere dönüştürmek, kapasiteyi, paylaşımı büyütmek. Ülkemizi her alanda olduğu gibi savunma sanayi alanında da geliştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye yüzyılı' ifadesinin altını dolduracak şekilde, bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine inşa edecek şekilde, iş birliklerini artırarak, iş birliği alanlarını büyüterek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Altunyaldız, imzalanan protokolün ülke için hayırlı olmasını dileyerek, "Konya'mızın ve ülkemizin savunma sanayisi adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmaların hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık da ziyaretleri dolayısıyla Dere ve Altunyaldız'a teşekkür ederek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kurumlar arası iş birliğinin daha iyi projeler geliştirmek adına önemli olduğunu dile getiren Işık, "Özellikle ülkemizin güzide kuruluşu Makine Kimya Endüstrisi ile benzer yapıdaki çalışmalarımız var. Bu iş birliklerinin birtakım noktalara daha hızlı geleceğini öngörüyorum. Diğer genel müdürlüklerle de multi disipliner altyapımızla çok daha farklı konularda çalışmalar yaparak ülkemize faydalı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aselsan AŞ'ye bağlı bir anonim şirket olan ASELSAN Konya'nın hisselerinin yüzde 51'i Aselsan'a, yüzde 49'luk kısım ise Konya Savunma Sanayii AŞ’ye ait.



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