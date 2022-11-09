Konya'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA(AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Ö.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Harekete geçen ekipler, şüpheliyi ikamet ettiği evinin bahçesinde kılık değiştirmiş şekilde çalıştığı sırada yakaladı.

Şüpheli Ö.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.