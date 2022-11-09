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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Konya'da savunma sanayii tedarikçileriyle buluştu

AA

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, Konya'da savunma sanayii tedarikçileriyle buluştu

KONYA (AA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, savunma sanayii tedarikçileriyle bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Dere, Konya Sanayi Odası'nda savunma sanayii tedarikçileriyle basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tedarikçi firmaların sorunlarını dinlediklerini, iş birliği projelerine ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Konya'da firmaların iş birliğini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Dere, "Konya'da bir iş birliği kültürü var. 24 firmamız bir araya gelip ASELSAN'la birlikte, ASELSAN Konya'yı kurdular ve daha onlarca tedarikçimiz var. Onaylı tedarikçilerimiz var, Stratejik İş Birliği Anlaşması kapsamında ürün yerleştiren firmalar var. Hem savunma sanayiinde hem sanayinin değişik alanlarında üretim yapan çok kaliteli firmalarımız var. Bu firmalarımızın bürokratik anlamda yaşadığı sıkıntılar varsa biz bürokratlara, siyasete düşen de bunun önündeki engelleri aşmak. Biz Milli Savunma Bakanlığımız yönüyle bunları bugün istişare ettik. Çok verimli bir görüşme oldu." diye konuştu.

Altunyaldız da Konya savunma sanayi tedarikçilerinin Milli Savunma Bakanlığının onaylı tedarikçi sisteminde daha fazla yer almasını hedeflediklerini söyledi.

Konyalı savunma sanayicilerin çalışmalarının aktif ve etkin hale getirilmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte Konya'mızın projelerine olan katkılarının arttırılması da hedefimiz. Özellikle son birkaç yıldır uygulanan stratejik iş birliği projelerine, Konya savunma sanayii üretici ve tedarikçi firmalarımızın da katılması yönünde bir toplantı yaptık. Ekim ayı rakamlarına baktığımız zaman ülkemizin savunma sanayi ihracatı 465 milyon dolarla yüzde 54 oranında artmış durumda, bir önceki yıla göre. 10 aylık ihracatımız da 3,3 milyar dolarla yüzde 36 artmış durumda. Dolayısıyla üretim arttıkça iş birliği, tedarik arttıkça ve ülkemizin potansiyelini ortak hedefe doğru birlikte götürme irademiz devam edecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Bu irade artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde Türkiye Yüzyılında bu artarak devam edecek inşallah. Türkiye savunma sanayiindeki kendi kendine yeterlilik oranını daha da artıracak, ihracat potansiyelini artıracak. Bu da istihdama, gelire ve özgüvene yansıyacak ve yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz inşallah."

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü de ilde savunma sanayi alanında çalışma farkındalığını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Buna çok önemli katkı sağlayacak bir toplantı yaptık. İnşallah önümüzdeki süreçte, an itibarıyla 38 olan Milli Savunma Bakanlığımızın askeri fabrikalarına yönelik onaylı tedarikçi sayımızı Türkiye genelinde 500 olan onaylı tedarikçi sayısına Konya adına yakışacak bir sayıya taşıyacağız. Bu sayıyı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü Yasin Akdere ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. Genel Müdürü Esad Akgün de katıldı.

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