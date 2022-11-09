Konya ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

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KONYA (AA) - Konya, Karaman ve Afyonkarahisar'da, Kredi ve Yurtlar (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, Konya'daki KYK yurtlarında sirenlerin çalmasının ardından görevliler ve öğrenciler "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı.

Tatbikatta, sirenlerin ardından yurtta kalan öğrenciler, bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladıktan sonra tek sıra halinde yurttan çıkarak bahçedeki toplanma alanında bir araya geldi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Mesnevi Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan tatbikata, Vali Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, bazı STK'ların temsilcileri ile kurum müdürleri de katıldı.

Vali Özkan, tatbikatın ardından yurdun konferans salonunda yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların yaşam kalitesini arttırdığını ve geleceğe güvenle bakılmasını sağladığını söyledi.

Afet planlarının riskleri azalttığını ifade eden Özkan, "Bir afetin olması halinde riskleri azaltmak için öncelikle bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri gerekli. Bu akşam da bunu icra ettik. Ben afet ve risklerden uzak bir gelecek temenni ediyorum." diye konuştu.

- Karaman

Karaman KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen tatbikat öncesi Vali Tuncay Akkoyun, yurttaki ebru kursunu ziyaret etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şerife Han ise deprem anında yapılması gerekenleri öğrencilere anlattı.

Ardından, tatbikat gereği Vali Akkoyun ve öğrenciler, bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladıktan sonra kontrollü biçimde binadan çıkıp toplanma alanına geldi.

Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edildiğini, kentte 7 KYK yurdunda 8 bin öğrenciyle bu tatbikatı yaptıklarını belirtti.

Tatbikata, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki deprem tatbikatını takip etti.

Yurtta kalan öğrenciler, siren sesi esnasında, "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladıktan sonra yurttan tahliye edildi.

Tatbikatın ardından Buldan, AA muhabirine, kentteki 18 yurtta kalan 11 binin üzerinde öğrencinin tatbikata katıldığını söyledi.

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