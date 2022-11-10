Konya'da silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde silahla yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Afganistan uyruklu çobanlar, Odabaşı Mahallesi Tutoğlu mevkisinde koyunlarına yaklaşan kurda av tüfeğiyle ateş etmek istedi.

A.M. (23), eline aldığı tutukluk yapan tüfeğin birden ateş alması sonucu arkadaşı Z.A'yı (38) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Z.A. yolda hayatını kaybetti.

A.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.





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