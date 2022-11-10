Konya'da aralarında hükümlülerin de olduğu 24 firari yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da farklı suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 24 kişiden 10'u cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, tehdit, yağma gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'nin de aralarında bulunduğu 24 kişiyi yakaladı.

Emniyete götürülen firari hükümlülerden 10'u cezaevine gönderilirken, 14 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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