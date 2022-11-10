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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

KONYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılı dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da anma programları düzenlendi.

Konya'da program, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcilerinin Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sirenlerin çalmasıyla vatandaşlarda saygı duruşunda bulundu.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliklerle devam eden programda, şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Caddeden geçen vatandaşlar ve mesaide olanlar saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Program, Aksaray Kültür Merkezi'nde devam etti.

- Karaman

Karaman'da da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, Vali Tuncay Koyuncu, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri, anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiir okundu.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Kocatepe Park'ında, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Garnizon Komutanı Vekili Albay Hasan Erdoğan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, oratoryo gösterisi sonrası şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.


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