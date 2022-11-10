Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Selçuklu ilçesindeki bir iş yeri ile eve operasyon yaptı.



Bu adreslerdeki aramalarda, 800 gram metamfetamin, 750 gram eroin, 586 gram esrar, 285 uyuşturucu hap, bir miktar bonzai, 4 hassas terazi ile tabanca ve tüfek ele geçirildi.



Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de sokak satıcılarına yönelik operasyon çerçevesinde iki otomobili takibe aldı.

Durdurulan araçlardaki aramalarda, bir miktar eroin bulundu.

Söz konusu operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

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