Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığın "akıl sağlığı raporu" bekleniyor

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KONYA (AA) - Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 16 yaşındaki kardeşi Yağmur B'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Soner B. katılmadı.

Soner B'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun mahkemeye ulaşmadığı görüldü.

Sanık avukatı, karar aşamasına geçilmeden önce sanığın akıl sağlığının incelenip, gerekli tespitlerin yapılacağı adli tıp raporunun beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur B, 16 Mart 2021'de bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, hastaneden kaçtıktan sonra suç aleti bıçakla eve gelerek kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Soner B, tutuklanmıştı.



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