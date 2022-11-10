Konya'da arkadaşlarını darbederek öldüren sanıkların yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'da arkadaşlarını darbederek öldürdükleri ve cesedini su kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Arif G. (29) ve Bilal Y. (31) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bilal Y'nin avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Adli Tıp Kurumunun raporu ve otopsi raporunda ölüm nedenine ilişkin çelişkiler bulunmaktadır. Ceza hukukunda şüpheden sanık yararlanır. Müvekkilimin söz konusu suçu işlemediği kanaatindeyiz. Tahliyesini ve beraatini talep ederiz." ifadesini kullandı.

Sanık Arif G'nin avukatı da maktulün ölüm nedenine ilişkin çelişkilerin bulunduğunu öne sürerek, "Ayrıca Bilal Y'nin kendi beyanı mevcuttur. Maktulü dereye atmaya karar verdiğinde buna Arif G'nin engel olduğunu açıklamıştır. Müvekkilim üzerine atılı suçu işlememiştir. Bu nedenle tahliyesini ve beraatini istiyoruz." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesinde, 2020 yılında Hulusi İnan'ın (42) cesedi Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulunmuş, İnan'ı darbederek öldürdükleri, ardından cesedi su tahliye kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan Arif G. ile Bilal Y. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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