Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Afganistan uyruklu sanığın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamidollah N. ile taraf avukatları katıldı.

Hamidollah N. olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktul eşi Marziye Salehzade ile konuşmak istediğini öne sürdü.

Sanık avukatı ise "Müvekkilim eylemini maktulün kendisine çay fırlatması ve hakaret etmesi üzerine gerçekleştirmiştir. Uzun süredir tutuklu olması nedeniyle çocukları mağdur olmuştur. Tahliyesine karar verilmesini isteriz." ifadesini kullandı.

İddia makamı açıkladığı mütalaasında, sanığın maktulü 10 kez bıçaklamak suretiyle öldürdüğünün tespit edildiğini belirterek, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Hamidollah N. (30), Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta boşanma aşamasındaki üç çocuk annesi eşi Marziye Salehzade'yi (30), 8 Mart 2022'de işlettiği kuaför dükkanında bıçaklayarak öldürmüş, elinden yaralanan sanık, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesi'nde gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.