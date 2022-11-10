Konya Büyükşehir Belediyesi 107 yeni otobüsü teslim aldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl aldığı 107 yeni otobüsün tamamını teslim aldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kentte vatandaşlara kaliteli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Altay, öğrenci biniş ücretlerine 5, sivil biniş ücretlerine 3 yıldır zam yapılmadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yerli üretim olan, Türkiye'nin en güzel otobüslerini şehrimize kazandıracağız demiştik. Dün teslim aldığımız 11 solo otobüsle 107 yeni otobüsün tamamını filomuza dahil etmiş olduk. Otobüsleri 407 milyon 115 bin lira karşılığında öz kaynaklarımızla satın aldık. Herhangi bir finansman kullanmadan bunu sağlamak kentimiz için çok önemli. Toplu ulaşım filomuzu çok daha güçlü hale getirmenin gururunu yaşıyoruz. Konya'mıza hayırlı olsun."

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